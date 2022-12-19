Родригез вынужден перемещаться на костылях

Ведущий ТВ и исполнитель Тимур Родригез передвигается в настоящее время на костылях. Причиной тому стало неудачное исполнение знаменитостью новогоднего танца.

43-летний Тимур Родригез рассказал о том, что неудачно исполненный им новогодний танец привел к тому, что тот передвигается на костылях. При этом исполнитель не думает расстраивается, а смеется над ситуацией, в которую угодил.

Интересно, что костылями артист пользуется впервые в жизни.

Поклонники Родригеза подбодрили его в сети, пожелав скорейшего выздоровления.