Родригез вынужден перемещаться на костылях
2022-12-19 13:48
Ведущий ТВ и исполнитель Тимур Родригез передвигается в настоящее время на костылях. Причиной тому стало неудачное исполнение знаменитостью новогоднего танца.
43-летний Тимур Родригез рассказал о том, что неудачно исполненный им новогодний танец привел к тому, что тот передвигается на костылях. При этом исполнитель не думает расстраивается, а смеется над ситуацией, в которую угодил.
Интересно, что костылями артист пользуется впервые в жизни.
Поклонники Родригеза подбодрили его в сети, пожелав скорейшего выздоровления.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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