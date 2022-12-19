Седокова с мужем Тиммой, пребывая на отдыхе в Майами, делится откровенными фото

Исполнительница Анна Седокова в настоящее время отдыхает на пляже Майами со своим супругом Янисом Тиммой.

Певица Анна Седокова прибыла в Майами вместе с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который тренируется здесь.

Анна делится с подписчиками своей радостью, что ей не надо никуда спешить, что она может видеть, как ее сын растет.

Кроме того, как певица, так и ее возлюбленный выкидывают в сеть горячие кадры с отдыха, интригуя своих фанатов.