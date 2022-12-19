Слава заявила о расставании с супругом-миллионером Данилицким после 20 лет совместной жизни
2022-12-19 14:41
Певица Слава объявила, что рассталась с мужем, бывшим гендиректором ЗАО "Национальная резервная корпорация" Анатолием Данилицким. Пара жила вместе 20 лет.
Исполнительница Слава сообщила, что рассталась с мужем-миллионером Анатолием Данилицким, с которым ее связывает 20 лет брака. От него артистка родила вторую дочь Антонину.
Знаменитость заявила, что по поводу причин развода с Данилицким распространяться не желает, так как было много хорошего. Слава лишь заметила, что в последние годы было слишком много плохого.
Напомним, что разница в возрасте между экс-супругами составляет более 25 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова