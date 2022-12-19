Бузова пожаловалась в соцсетях, что за время болезни набрала лишний вес
2022-12-19 14:45
Поющая ведущая Ольга Бузова сокрушается по поводу набранных лишних килограммов. Причиной лишнего веса артистка считает болезнь, из-за которой она отказалась от тренировок на целые 2 недели.
Ольга Бузова призналась, что не в восторге от своего отражения в зеркале.
Знаменитость вернулась к тренировкам, чтобы сбросить лишний вес, набранный во время болезни.
Звезда сцены и экрана из-за недомогания не посещала спортивный зал, но работать в этот период не прекращала.
Бузова пообещала, что собирается к Новому году "сделать из себя конфетку", признавшись, что возвращение к тренировкам далось ей нелегко.
Опубликовано: Наталья Гончарова