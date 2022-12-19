Гладков: ВСУ обстреляли хутор Панков в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинские бойцы обстреляли хутор Панков в Шебекинском городском округе.

19 декабря 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли хутор Панков в Шебекинском городском округе.

Гладков добавил, что в результате атаки со стороны ВСУ в белгородском хуторе осколками украинских снарядов выбиты окна в двух частных домовладениях, пострадавших среди мирного населения нет.