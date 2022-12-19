Киркоров заявил, что передаст свою корону Лазареву

Филипп Киркоров отмечает, что шоу на концертах исполнителя Сергея Лазарева достойны всяких похвал. Певец заявляет, что со спокойной душой передаст такому преемнику все свои регалии.

Шоу на выступлениях Сергея Лазарева поражают своим масштабом и красотой.

Наблюдая за творчеством младшего коллеги, Филипп Киркоров заявляет, что, уходя со сцены со спокойным сердцем передаст "свою корону" Лазареву, так как он этого заслужил.

Об этом исполнитель сообщил Телеграм-каналу "Неопра, блин!".