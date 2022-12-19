Путин и Шойгу прибыли в Минск на переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу прибыли в Минск на переговоры с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

В понедельник, 19 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли с рабочим визитом в Минск на переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, которые пройдут во Дворце Независимости.

Сообщалось, что переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе, после чего Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате тет-а-тет.