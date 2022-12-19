Депп поддержал смертельно больного мальчика в образе Джека Воробья

Джонни Депп вновь примерил образ Джека Воробья. На этот раз для 11-летнего поклонника картины, который неизлечимо болен.

Джонни Депп предстал в образе Джека Воробья перед поклонником картины - 11-летним тяжелобольным мальчиком Кори.

Фанат "Пиратов Кариского моря" перенес уже 2 операции на сердце, а сейчас находится на паллиативном лечении, призванном продлить пациенту жизнь.

Мальчик озабочен тем, чтобы у его Ютуб-канала было как можно больше подписчиков. Депп пообещал подписаться на канал мечтателя и посоветовать сделать это своим знакомым.