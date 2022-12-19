Собчак заработала в 2022 году больше 150 000 000 рублей на своем Ютуб-канале «Осторожно: Собчак»

Блогер, ведущая и журналистка Ксения Собчак только благодаря своему каналу на Ютубе "Осторожно: Собчак" приумножила свое состояние за 2022 год более, чем на 150 000 000 российских рублей.

По данным "Forbes" российская журналистка Ксения Собчак стала богаче в текущем году более, чем на 150 000 000 российских рублей, работая над Ютуб-каналом "Осторожно: Собчак".

Запущен проект был в 2019 году. За это время гостями передачи стали многие известные личности, которым Ксения Анатольевна не стеснялась задавать свои каверзные вопросы.

По данным того же "Forbes", Ида Галич за этот год заработала 10 000 000 рублей, а Настя Ивлеева - 2 400 000.