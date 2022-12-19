Путин учредил государственный день Самбо в России 16 ноября

В понедельник Владимир Путин подписал указ о назначении дня Самбо в России на 16 ноября.

19 декабря Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь 16 ноября в Российской Федерации будет отмечаться день Самбо, являющегося традиционным видом единоборств, которое разработано в Советском Союзе на основе японской борьбы дзюдо и прочих борцовских элементов.

Примечательно, что в настоящий момент Путин находится в Минске с рабочим визитом для встречи с Александром Лукашенко. В последний раз Владимир Путин посещал Беларусь три года назад, летом 2019 года.