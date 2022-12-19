Стрелков: армия Украины попытается атаковать Москву на Новый год

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков уверен, что украинские войска ударят по Москве в ночь с 31 декабря на 1 января.

В понедельник бывший министр обороны Донецкой Народной республики Игорь Стрелков публично заявил, что по его мнению, вооружённые силы Украины произведут ракетную атаку на Москву в новогоднюю ночь. Стрелков считает, что ранее отказавшийся от перемирия на Новый год Киев осознанно пойдут на провокацию в отношении российской столицы.

Примечательно, что ранее в Минобороны Украины заявили о завершении разработки беспилотников, которые способны преодолевать расстояние в тысячу километров.