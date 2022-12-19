Самбурская выложила в сеть свои фото в свадебном платье после съемок очередного фильма
2022-12-19 16:35
Настасья Самбурская поделилась своими снимками в свадебном наряде после съемок новой картины, где снималась актриса.
Актриса Настасья Самбурская разместила в соцсетях фотографии, на которых она предстала в свадебном наряде и с обручальным кольцом на пальце, о чем сообщает "7 Дней.ру".
Актриса тут же успокоила своих фанатов, признавшись, что подобный образ примерила ради съемок в картине, подробности которой ей разглашать не велено.
Так как продюсеры проекта запретили посвящать зрителей в детали, экранного "жениха" Настасья продемонстрировать не смогла.
Опубликовано: Наталья Гончарова