Самбурская выложила в сеть свои фото в свадебном платье после съемок очередного фильма

Настасья Самбурская поделилась своими снимками в свадебном наряде после съемок новой картины, где снималась актриса.

Актриса Настасья Самбурская разместила в соцсетях фотографии, на которых она предстала в свадебном наряде и с обручальным кольцом на пальце, о чем сообщает "7 Дней.ру".

Актриса тут же успокоила своих фанатов, признавшись, что подобный образ примерила ради съемок в картине, подробности которой ей разглашать не велено.

Так как продюсеры проекта запретили посвящать зрителей в детали, экранного "жениха" Настасья продемонстрировать не смогла.