Сийярто: Венгрия проголосует против потолка цен ЕС на газ из России

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто утверждает, что Будапешт не поддержит лимит цен Евросоюза на российский газ.

19 декабря возглавляющий Министерство иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сегодня утром лидеры Европейского союза не смогли согласовать установление лимита цен на импорт газа из России, поскольку министры из девяти стран ЕС не поддержали подобное решение. Сийярто подчёркивает, что при дальнейших голосованиях Венгрия будет выступать против подобных антироссийских рестрикций.

Также Петер Сийярто публично признал, что с высокой долей вероятности Евросоюзу удастся установить потолок цен на поставки российского газа.