Зеленский: Россия получила от Ирана 250 новых дронов-камикадзе Shahed 136

Владимир Зеленский утверждает, что Тегеран якобы передал Москве новую партию ударных беспилотников.

Вечером понедельника Владимир Зеленский публично обвинил Министерство обороны Ирана в передаче новой партии дронов-камикадзе Shahed 136 вооружённым силам России. По данным Зеленского, иранские беспилотники будут использоваться войсками РФ для нанесения ударов по критической энергоинфраструктуре Украины.

Владимир Зеленский уверен, что Россия не станет атаковать крупные объекты иранскими дронами, направив их в более мелкие сооружения вроде котельных и подстанций.