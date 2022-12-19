Григорьев-Апполонов намерен забрать сына у экс-супруги

Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов заявил о своем намерении забрать у бывшей жены младшего сына Артемия. Старший Иван остался жить с отцом после развода родителей.

2019 году пара Андрея и Марины Григорьевых-Апполоновых перестала существовать. В семье с 18-летним стажем воспитывались двое сыновей.

После официального расставания старший наследник Иван остался жить с отцом, а младший Артемий - с матерью.

Марина успела выйти замуж за баскетболиста Андрея Зубкова, которому родила еще двоих детей.

Григорьев-Апполонов признается, что хочет, чтобы его младший 14-летний сын Артемий тоже жил с ним.