Григорьев-Апполонов намерен забрать сына у экс-супруги
2022-12-19 16:47
Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов заявил о своем намерении забрать у бывшей жены младшего сына Артемия. Старший Иван остался жить с отцом после развода родителей.
2019 году пара Андрея и Марины Григорьевых-Апполоновых перестала существовать. В семье с 18-летним стажем воспитывались двое сыновей.
После официального расставания старший наследник Иван остался жить с отцом, а младший Артемий - с матерью.
Марина успела выйти замуж за баскетболиста Андрея Зубкова, которому родила еще двоих детей.
Григорьев-Апполонов признается, что хочет, чтобы его младший 14-летний сын Артемий тоже жил с ним.
Опубликовано: Наталья Гончарова