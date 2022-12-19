Sky News: Сунак призвал игнорировать призывы РФ прекращении огня в Украине

Риши Сунак уверен, что Киев и западные государства должны не обращать внимания на возможные предложения России о прекращении огня.

19 декабря британский телеканал Sky News опубликовал новое интервью с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, который публично заявил, что украинское правительство, а также лидеры западных государств обязаны игнорировать любые возможные предложения Москвы о перемирии или прекращении огня в зоне боевых действий на территории Украины.

По мнению Сунака, подобные предложения Москвы не должны рассматриваться до момента вывода всего военного контингента РФ с территории украинского государства.