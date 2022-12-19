Минобороны РБ: Шойгу и Хренин обсудили военное сотрудничество РФ и Беларуси

В Министерстве обороны Беларуси сообщили о состоявшихся переговорах между Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным.

Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь уведомляет, что сегодня в минском Дворце Независимости состоялись двухсторонние переговоры между главами оборонных ведомств РБ и России Виктором Хрениным и Сергеем Шойгу, в ходе которого высокопоставленные военные обсудили белорусско-российское сотрудничество в сфере укрепления региональной безопасности.

Также 19 декабря во Дворце Независимости проходит встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, который посетил Беларусь впервые за три года.