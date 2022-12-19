Шойгу и Хренин обсудили укрепление обороноспособности России и Беларуси

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

19 декабря российский правительственный борт приземлился на территории Беларуси. Известно, что на борту самолёта находился Владимир Путин, который направился в минский Дворец независимости для встречи с Александром Лукашенко.

Новостные агентства сообщают, что в Минске уже прошли переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Главы Минобороны России и Беларуси обсудили военное взаимодействие обеих стран для укрепление обороноспособности региона.