Милявская рассказала об интиме, которым планирует заняться в период новогодних каникул
2022-12-19 17:07
Певица Лолита Милявская планирует отдохнуть в период новогодних праздников в теплых краях. Артистка даже просветила поклонников, где планирует заняться сексом в отпуске.
Исполнительница Лолита Милявская, предвкушая предстоящий отдых в новогодние праздники, пошутила, что наконец-то займется сексом на пляже.
Артистка планирует отправится в теплые края, но куда именно, уточнять не стала.
Известно лишь то, что знаменитость не поедет ни в ОАЭ, ни на Мальдивы.
Опубликовано: Наталья Гончарова