Милявская рассказала об интиме, которым планирует заняться в период новогодних каникул

Певица Лолита Милявская планирует отдохнуть в период новогодних праздников в теплых краях. Артистка даже просветила поклонников, где планирует заняться сексом в отпуске.

Исполнительница Лолита Милявская, предвкушая предстоящий отдых в новогодние праздники, пошутила, что наконец-то займется сексом на пляже.

Артистка планирует отправится в теплые края, но куда именно, уточнять не стала.

Известно лишь то, что знаменитость не поедет ни в ОАЭ, ни на Мальдивы.