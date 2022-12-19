Украинские войска выпустили 6 снарядов по селу Гуево в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска впустили шесть снарядов по селу Гуево Суджанского района.

В понедельник вечером, 19 декабря 2022 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили шесть снарядов по селу Гуево Суджанского района, расположенному в 3,5 километрах от российско-украинской границы.

Старовойт уточнил, что в результате обстрела со стороны ВСУ жертв и пострадавших среди мирных жителей курского села нет, повреждения на объектах инфраструктуры Гуево не зафиксированы.