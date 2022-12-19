Путин: Беларусь является союзником России в прямом смысле этого слова

Владимир Путин утверждает, что Беларусь стала союзным государством для Москвы во всех значениях данного понятия.

В Минске стартовали рабочие переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которых российский лидер заявил о желании обсудить насущные экономические вопросы, связанные с благополучием Минска и Москвы. В ходе своей речи Путин публично заявил, что Беларусь является союзником России в прямом смысле этого слова.

В то же время Лукашенко выразил уверенность, что в будущем страны Европейского союза пересмотрят свои санкционные меры в отношении РФ и Беларуси, нацелившись на партнёрство.