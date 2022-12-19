Распутина довела Лолиту до слез в эфире шоу «Суперстар! Возвращение»
2022-12-19 17:13
Певица Маша Распутина решила блеснуть на сцене проекта "Суперстар! Возвращение", исполнив композицию, посвященную коллеге Лолите Милявской и ее отношениям с одним мужчиной, тем самым доведя последнюю до слез.
Маша Распутина в эфире "Суперстар! Возвращение" на НТВ посвятила номер любовной драме Лолиты Милявской.
Распутина, пребывающая в рядах членов жюри шоу, вышла на сцену, исполнив композицию "Иллюзия зрения", посвятив выступление Милявской и одному из ее экс-возлюбленных.
Лолита призналась, что у нее сердце прихватило, когда она вспомнила, насколько "мужик был офигенный".
Имя мужчины артистки озвучивать не стали.
Опубликовано: Наталья Гончарова