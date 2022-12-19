Распутина довела Лолиту до слез в эфире шоу «Суперстар! Возвращение»

Певица Маша Распутина решила блеснуть на сцене проекта "Суперстар! Возвращение", исполнив композицию, посвященную коллеге Лолите Милявской и ее отношениям с одним мужчиной, тем самым доведя последнюю до слез.

Маша Распутина в эфире "Суперстар! Возвращение" на НТВ посвятила номер любовной драме Лолиты Милявской.

Распутина, пребывающая в рядах членов жюри шоу, вышла на сцену, исполнив композицию "Иллюзия зрения", посвятив выступление Милявской и одному из ее экс-возлюбленных.

Лолита призналась, что у нее сердце прихватило, когда она вспомнила, насколько "мужик был офигенный".

Имя мужчины артистки озвучивать не стали.