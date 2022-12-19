Путин: товарооборот между Россией и Беларусью вырос на 10% за 10 месяцев

19 декабря Владимир Путин прибыл в Минск, где побеседовал с Александром Лукашенко на темы экономического характера.

Вечером понедельника во Дворце Независимости начались переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. По данным Лукашенко, текущие переговоры были заранее спланированы, и их целью является не только обсуждение укрепление обороноспособности Союзного государства, но и для уделения внимания экономической сфере двух стран.

В ходе своего выступления Путин отметил, что Беларусь является настоящим союзником для России, поскольку за последние десять месяцев товарооборот между Минском и Москвой вырос на десять процентов. По мнению Владимира Путина, эта отметка может достичь 40 миллиардов долларов, установив новый рекорд.