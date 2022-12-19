Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера сборной Франции

Президент Эммануэль Макрон попросил Дидье Дешама остаться на посту главного тренера французской сборной.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дидье Дешама остаться на посту главного тренера национальной сборной, несмотря на поражение от команды Аргентины. Соглашение действует до конца декабря 2022 года.

Окончательное решение пока не принято. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ, комментируя ситуацию, заявил, что свяжется с Дешамом в ближайшие два дня.

Ле Граэ подчеркнул, что цель, которая была поставлена для сборной Франции на чемпионат мира 2022 года выполнена. Теперь решение зависит от самого Дидье Дешама.