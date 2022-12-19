Лукашенко: в отношениях России и Беларуси есть «некоторые шероховатости»

Александр Лукашенко сообщил о наличии проблем в актуальных белорусско-российских политических отношениях.

19 декабря в Минске начались двухсторонние переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, в ходе которых белорусский лидер публично заявил, что в настоящий момент отношения Минска и Москвы сталкиваются с "некоторыми шероховатостями", однако это не мешает Союзному государству находить общие ответы на любые возможные угрозы.

Также Владимир Путин заявил, что Минск стал настоящим союзником для Москвы, поскольку белорусско-российский товарооборот вырос на десять процентов за последние десять месяцев, стремясь к отметке в сорок миллиардов долларов, которая является рекордной.