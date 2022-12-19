Лукашенко: Беларусь и Россия находят ответы на все угрозы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва находят ответы на все угрозы.

В понедельник, 19 декабря, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным во Дворце Независимости заявил о том, что Минск и Москва, несмотря на «некоторые шероховатости», всегда находят ответы на все поступающие Союзному государству угрозы.

Лукашенко также отметил, что решение чувствительных экономических вопросов, которые помогут обеспечить благосостояние населения, является приоритетным как для Беларуси, так и для России.