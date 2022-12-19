Путин назвал экономику приоритетом в развитии отношений России и Беларуси

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика является приоритетным направлением в развитии отношений России и Беларуси.

19 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров с главой белорусского государства Александром Лукашенко заявил о том, что экономика является приоритетным направлением в развитии двусторонних отношений Москвы и Минска.

Путин также отметил, что сегодняшний визит российской делегации в столицу Беларуси состоялся для того, «чтобы поискать и добиться искомого результата» в решении некоторых экономических вопросов.