Путин заявил о готовности России развивать атомные проекты в Беларуси

Владимир Путин сообщил о готовности Москвы оказывать поддержку Минску в развитии собственной атомной энергетики.

В понедельник Владимир Путин прибыл в Минск, где вместе с Александром Лукашенко начал масштабные переговоры во Дворце Независимости. В ходе выступления Путин заявил, что Россия готова помогать Беларуси в развитии атомной промышленности, подготавливать белорусские кадры и развивать научную сферу.

Также Владимир Путин сообщил, что вместе с Александром Лукашенко они готовят совместные белорусско-российские программы по освоению космоса.