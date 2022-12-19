Лукашенко: Евросоюз должен обсудить вопросы безопасности с Россией и Беларусью

Александр Лукашенко посоветовал лидерам Евросоюза прислушаться к голосу разума для обсуждения региональной безопасности с Минском и Москвой.

Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Минске для переговоров на тему региональной безопасности и белорусско-российского экономического сотрудничества, где поднял вопрос усиления присутствия военного контингента ЕС на границах стран Союзного Государства.

По мнению Лукашенко, в Европейском союзе обязаны прислушаться к голосу разума, начав полномасштабные консультации в сфере безопасности с правительствами Беларуси и России.