Министры обороны Беларуси и России Хренин и Шойгу обсудили укрепление обороноспособности
2022-12-19 17:42
Главы Минобороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили укрепление обороноспособности двух стран.
19 декабря пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, что главы оборонных ведомств Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу в ходе переговоров во Дворце Независимости в Минске обсудили вопросы укрепления обороноспособности двух государств.
Помимо прочего Хренин и Шойгу на заседании рассмотрели отельные вопросы военно-технического сотрудничества между Минском и Москвой в рамках Союзного государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко