Министры обороны Беларуси и России Хренин и Шойгу обсудили укрепление обороноспособности

Главы Минобороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили укрепление обороноспособности двух стран.

19 декабря пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, что главы оборонных ведомств Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу в ходе переговоров во Дворце Независимости в Минске обсудили вопросы укрепления обороноспособности двух государств.

Помимо прочего Хренин и Шойгу на заседании рассмотрели отельные вопросы военно-технического сотрудничества между Минском и Москвой в рамках Союзного государства.