Путин: Россия и Беларусь находятся в процессе кооперации в военной сфере

19 декабря Владимир Путин сообщил о начале белорусско-российской военной кооперации.

Вечером понедельника начались переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в минском Дворце Независимости, где российский президент заявил, что Беларусь и Россия наращивают кооперацию в военной сфере через взаимные поставки вооружений и интенсификацию производства высокотехнологичного оружия.

Также Путин анонсировал усиление белорусско-российского сотрудничества в космической отрасли, отметив наличие подобных планов у Москвы и Минска.