Песков: Путин не будет обсуждать с Лукашенко участие Беларуси в СВО на Украине
2022-12-19 17:46
Дмитрий Песков исключил обсуждение участие Беларуси в СВО на Украине между Путиным и Лукашенко.
Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков уведомляет, что в ходе рабочей поездки Владимира Путина в Минск для встречи с Александром Лукашенко российский президент не станет обсуждать со своим коллегой возможное участие Беларуси в специальной военной операции на территории Украины и освобождённых регионов.
19 декабря во Дворце Независимости стартовали переговоры между Путиным и Лукашенко, которые посвящены вопросам экономического и оборонительного характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей