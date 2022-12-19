Песков: Путин не будет обсуждать с Лукашенко участие Беларуси в СВО на Украине

Дмитрий Песков исключил обсуждение участие Беларуси в СВО на Украине между Путиным и Лукашенко.

Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков уведомляет, что в ходе рабочей поездки Владимира Путина в Минск для встречи с Александром Лукашенко российский президент не станет обсуждать со своим коллегой возможное участие Беларуси в специальной военной операции на территории Украины и освобождённых регионов.

19 декабря во Дворце Независимости стартовали переговоры между Путиным и Лукашенко, которые посвящены вопросам экономического и оборонительного характера.