Лукашенко заявил о надежде Беларуси на «голос разума» в Евросоюзе

Александр Лукашенко утверждает, что в Минске и Москве надеются на появление разумных предложений в сфере безопасности в правительственных кругах ЕС.

В понедельник вечером в Минске началась рабочая встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, в ходе которого белорусский президент заявил, что Минск надеется на появление "голоса разума" в головах европейских политиков, поскольку Брюссель должен сесть за стол переговоров с Россией и Беларусью с целью обсуждения региональной безопасности.

Также Лукашенко отметил, что невзирая не шероховатости в отношениях между Москвой и Минском союзные столицы всегда находят общие ответы на возможные угрозы.