Путин: товарооборот между Россией и Беларусью побьёт рекорд в $40 млрд

Владимир Путин заявил о способности России и Беларуси установят рекорд в российско-белорусском товарообороте.

В Минске состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, в рамках которых президент РФ заявил о возможности установления нового рекорда в белорусско-российском товарообороте: по данным Путина, к концу 2022 года сумма товарооборота между Россией и Беларусью может достигнуть сорока миллиардов долларов.

Также Владимир Путин отметил, что за последние десять месяцев уровень обмена товарами между Москвой и Минском вырос в целом на десять процентов.