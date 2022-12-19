Госдума рассмотрит закон об однодневном лишении гражданства Украины
2022-12-19 17:59
В Государственной думе рассмотрят законопроект о лишении гражданства Украины для тех, кто подал заявление на получение паспорта РФ.
19 декабря пресс-служба Госдумы уведомила, что на рассмотрение к депутатам ведомства поступил законопроект, который предлагает лишать гражданства Украины тех, кто обратился в отделение российского МВД с просьбой о получения паспорта России. Подчёркивается, что в случае принятия данного закона лишение гражданства Украины будет происходить в один день с подачей заявки на российский паспорт.
Примечательно, что технически Государственная дума не сможет лишать жителей украинского гражданства, однако оно будет признано недействительным на территории РФ в случае наличия паспорта России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей