Лукашенко: РФ и Беларусь преодолели негативные последствия санкций Запада

Александр Лукашенко утверждает, что Минск и Москва смогли добиться смягчения всех издержек западных рестрикций в адрес России и Беларуси.

На встрече с Владимиром Путиным в Минске Александр Лукашенко публично заявил, что с помощью совместных усилий правительств России и Беларуси страны Союзного Государства смогли справиться со всеми негативными издержками беспрецедентного санкционного давления со стороны Европейского союза и коллективного Запада, сохранив эффективность работы белорусской и российской экономик.

Вместе с тем Лукашенко уверен, что в Брюсселе возобладает "голос разума", который приведёт к тому, что государства ЕС начнут обсуждать вопросы безопасности с Беларусью и Россией.