Премьер Нидерландов Рютте извинился в Гааге за роль своей страны в рабстве

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте произнёс речь, посвящённую извинениям Амстердама за свою роль в поддержке рабства на протяжении прошлых столетий.

19 декабря нидерландский премьер-министр Марк Рютте выступил на заседании в Гааге, где публично заявил, что от лица правительства Норвегии он приносит извинения за участие своей страны в процессах, связанных с рабством. По словам Рютте, Амстердам признаёт рабство преступлением против свободы людей и осуждает подобную деятельность.

Также Марк Рютте признал, что ранее считал невозможным взятие на себя Нидерландами ответственности за ошибки прошлого, связанного с рабством, однако сейчас политик изменил своё мнение.