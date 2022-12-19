Медведев: слова Сунака показали, что Запад запретил Киеву вести переговоры

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление британского премьер-министра Риши Сунака о недопустимости мирных переговоров до вывода российских войск из Украины.

В понедельник Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где дал личную оценку заявлению премьера Британии Риши Сунака, призвавшего Киев не вести переговоры с Россией до выхода российской группировки войск с территории Украины.

По мнению Медведева, подобные высказывания доказывают, что страны коллективного Запада тайно запретили украинскому правительству восстанавливать переговорный процесс с Москвой, хотя в публичном пространстве зарубежные политики утверждают о том, что только администрация Владимира Зеленского способна принять решение о начале нового раунда переговоров с Россией.