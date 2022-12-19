Медведев прокомментировал слова Сунака о переговорах России и Украины

Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал слова британского премьера Риши Сунака о переговорах между Москвой и Киевом.

19 декабря бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале прокомментировал заявление премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака о бессмысленности переговоров между Москвой и Киевом до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины.

Медведев указал на двуличие и ложь Сунака, отметив факт того, что англосаксы постоянно утверждают, что украинцы самостоятельно будут принимать решение о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, в то время как британский премьер заявляет во всеуслышание о бессмысленности данного пути достижения мира.