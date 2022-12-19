TMZ: женщина пыталась ограбить дом актёра Роберта Де Ниро в Нью-Йорке

Издание TMZ сообщило о неудачной попытке ограбления жилища американского актёра Роберта Де Ниро.

19 декабря репортёры информагентства TMZ сообщили, что утром понедельника тридцатилетняя женщина вскрыла замок в доме актёра Роберта Де Ниро, расположенном в Нью-Йорке, попытавшись украсть подарки, находившиеся на рождественской ёлке. По данным TMZ, в момент ограбления сам Де Ниро находился у себя дома вместе с близкими и спустился вниз.

После того, как Роберт Де Ниро увидел происходящее, он незамедлительно вызвал полицию, сотрудники которой оперативно задержали злоумышленницу. Позднее выяснилось, что напавшая на дом Де Ниро уже была судима за аналогичные преступления.