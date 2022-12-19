Лавров: действия России обеспечили провал геополитической игры Запада
2022-12-19 20:02
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Москвы обеспечили провал геополитической игры коллективного Запада.
19 декабря информационное агентство ТАСС сообщило о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что действия России обеспечили провал геополитической игры Запада.
Лавров также добавил, что впредь Москва будет выстраивать свою внешнюю политику с опорой на договороспособных партнёров, которые не пытаются нарушить баланс интересов.
Опубликовано: Диана Мудреченко