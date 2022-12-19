Лавров: СВО была необходима для недопущения превращения Украины в «анти-Россию»

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что спецоперация была необходима, чтобы не допустить превращение Украины в «анти-Россию».

19 декабря глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в пресс-релизе заявил о том, что начало проведения специальной военной операции было вызвано необходимостью предотвращения превращения Украины в «анти-Россию».

Помимо прочего Лавров отметил, что главным итогом уходящего 2022 года стало то, что теперь Россия точно знает кому можно верить, а кому нельзя, ввиду чего российские власти будут выстраивать свою внешнюю политику с опорой на договороспособных партнеров.