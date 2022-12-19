Лавров: спецоперация помешала превращению Украины в «анти-Россию»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о главном достижении спецоперации в Украине.

19 декабря глава МИД России Сергей Лавров побывал в Минске на переговорах между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, по итогам которого сообщил, что ключевым достижением специальной военной операции с 24 февраля 2022 года является срыв процесса по превращению Украины в антироссийское государство.

Также Лавров выразил уверенность, что сейчас мир переживает период перехода к многополярности, однако этот процесс будет длительных и болезненным.