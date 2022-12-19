Лавров: потуги Запада изолировать Россию оказались тщетны

Сергей Лавров заявил о провале попыток западных государств по изоляции России после начала спецоперации.

В понедельник российский министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие в расширенном составе переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Минске, после которых дал пресс-конференцию для журналистов, где заявил о тщетности потуг коллективного Запада изолировать Россию.

В ходе переговоров Путин и Лукашенко сошлись во мнениях, что Россия и Беларусь успешно и сообща противостоят западным санкциям, преодолевая их негативные последствия.