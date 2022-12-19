Путин: в 2023 году завершится строительство второго энергоблока Белорусской АЭС

Владимир Путин заявил, что в следующем году ожидается завершение строительства второго энергоблока Белорусской АЭС.

19 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в пресс-конференции по итогам переговоров российско-белорусских переговоров в Минске сообщил о том, что Россия и Беларусь планомерно расширяют сотрудничество в сфере мирного атома.

Путин заявил, что в 2023 году ожидается завершение строительства второго энергоблока Белорусской атомной электростанции, расположенной в 18 километрах от города Островец Гродненской области.