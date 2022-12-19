Лукашенко: штамповка санкций Запада против Минска и Москвы ослабла

Александр Лукашенко утверждает, что санкции коллективного Запада в отношении России и Беларуси не показали своей эффективности.

По итогам двухсторонних переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко сообщил, что государства-члены Европейского союза и блока НАТО ослабили массовую штамповку санкций в отношении Беларуси и России, поскольку подобные ограничительные меры в большей степени навредили своим инициаторам.

Также Лукашенко призвал лидеров Евросоюза принять участие в обсуждении вопросов безопасности с представителями правительств Беларуси и России.