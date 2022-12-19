Путин: пилотов ВС Беларуси можно обучить применению ядерных ракет

Путин заявил о возможности обучения белорусских пилотов использованию снарядов со "специальной" боевой частью.

19 декабря Владимир Путин провёл пресс-конференцию по итогам переговоров с Александром Лукашенко, где публично заявил, что в теории лётчиков белорусских ВВС можно обучить использованию боеприпасов со "специальной" боевой частью, что фактически является ядерной боеголовкой.

Также Путин сообщает, что предложил Александру Лукашенко учредить единое оборонное пространство России и Беларуси для отражения внешних угроз.