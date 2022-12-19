Путин: Россия и Беларусь будут сообща создавать новое вооружение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут сообща создавать новое вооружение для защиты Союзного государства.

В понедельник, 19 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин рассказал представителям СМИ, что Москва и Минск намерены совместно работать над созданием новых видов вооружений.

Помимо прочего, Россия и Беларусь продолжат практику совместных военных учений Вооружённых сил двух стран для обеспечения безопасности границ Союзного государства в современной геополитической ситуации.