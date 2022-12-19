МИД РФ: ВСУ использовали гаубицы из Швеции для обстрела больницы в Донецке

Армия Украины применила шведские гаубицы для удара по больнице имени Калина в Донецке, сообщили в МИД России.

Вечером понедельника пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что по итогам предварительного расследования, 18 декабря украинские войска использовали гаубичные установки шведского производства для целенаправленного удара по шестому корпусу больницы имени Калинина в центре Донецка.

Днём ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела донецкой больницы скончались два её пациента, один из которых получил траву головы и грудной клетки.