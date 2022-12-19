Песков: Россия ответит на попытку ЕС установить потолок цен на газ

Дмитрий Песков заявил о намерениях Москвы ответить европейским странам на попытку установления лимита цен на "голубое топливо".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что Кремль прорабатывает варианты ответа на решение Европейского союза установить предельную цену на использование газа, поскольку подобная рестрикация Брюсселя является прямым вмешательством в международные экономические процессы.

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто утверждает, что постпредство его страны в ЕС, а также Германия и ещё семь стран организации высказались против установления потолка цен на газ.